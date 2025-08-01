رسمياً.. البصرة تتصدر مدن العالم بدرجات الحرارة

شفق نيوز– متابعة

تصدّرت مدينة البصرة العراقية، يوم الخميس، قائمة المدن الأعلى حرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب بيانات محطات الأرصاد الجوية العالمية.

وسجّلت محطة مطار البصرة الدولي أعلى درجة حرارة على كوكب الأرض بلغت 50.5 درجة مئوية، متفوقة على مدن خليجية وإيرانية وعربية أخرى.

وجاءت مدينة الحميدية الإيرانية في المرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 50.3 مئوية، تلتها محطة مطار الكويت الدولي بدرجة حرارة بلغت 50 مئوية.

وضمّت قائمة أعلى 15 منطقة حرارة على مستوى العالم اليوم 7 مواقع من العراق، منها: البصرة-الحسين، الفاو، العمارة، بدرة، وعلي الغربي، بدرجات تراوحت بين 49.5 و48.1 مئوية.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد في درجات الحرارة ضمن موجة لاهبة تضرب مناطق واسعة من الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من آثارها على الصحة العامة وخدمات الكهرباء والمياه، ولا سيما في المدن العراقية الجنوبية التي تتصدر المشهد الحراري سنويًا في فصل الصيف.