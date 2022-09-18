أرسلت مسؤولين كباراً.. إيطاليا تطمئن على مراحل بناء "أكبر" كنائس الشرق الأوسط جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مفتشية آثار وتراث ذي قار، يوم الاحد، عن أسباب زيارة الوفد الإيطالي رفيع المستوى اليوم للمحافظة، مبينة أن الزيارة ستستمر لمدة يومين اثنين.

وذكر مدير الآثار شامل الرميض، لوكالة شفق نيوز، ان "الوفد الإيطالي يتكون من السفير الايطالي في العراق، ووكيل وزارة الثقافة الايطالي، ومدير عام وزارة الثقافة الإيطالية، والهدف من الزيارة هو دعم اعادة بناء البنى التحتية لآثار المحافظة".

وبين ان "الوفد ستستمر زيارته لمدة يومين على أن يتخللها المبيت في محافظة البصرة".

وأوضح الرميض أن "الوفد اطلع في اليوم الأول من زيارته على زقورة أور التاريخية والمدينة السياحية ومراحل بناء أكبر كنيسة في الشرق الأوسط بمحافظة ذي قار، على ان يزور عصراً مدينة اريدو الأثرية التي ستنقب فيها إحدى البعثات الإيطالية في الموسم الثالث".

وأوضح ان "الوفد سيغادر المحافظة مساءً باتجاه محافظة البصرة للمبيت هناك، على أن يعود صباح يوم غد لزيارة مدينة الوركاء الأثرية في محافظة المثنى، ثم المتحف الاثاري في المحافظة وبعدها يغادر إلى العاصمة بغداد".

وتابع الرميض، ان "ذي قار ستستقبل بعثتين أثريتين خلال الفترة المقبلة من أمريكا للتنقيب في أور، ومن بريطانيا للتنقيب في مدينة تلو الاثرية بقضاء النصر شمالي المحافظة".

من جانبه، قال السفير الإيطالي، ماوريتسيو كريكانتي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "العراق يملك معالم حضارية وثقافية كما موجود في إيطاليا، وأن الاخيرة تملك خبرة كبيرة في مجال اعادة صيانة الآثار وقدمت خدمات رائعة في العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن، اذ استطاعت ان ترفد هذه البلاد بـ30 بعثة اثارية للتنقيب، فضلا عن الأعمال الأخرى في المتاحف الوطنية في البلاد".