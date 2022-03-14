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رسب في الامتحان فانتحر من اعلى جسر الفلوجة القديم

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-14T16:41:53+0000
رسب في الامتحان فانتحر من اعلى جسر الفلوجة القديم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الاثنين، بأقدام شاب عشريني على الانتحار غرقاً في مدينة الفلوجة شرقي الأنبار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ وهو ضابط برتبة عقيد في المديرية، أن "شاب من مواليد 2001، أقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه من أعلى الجسر القديم الشهير في الفلوجة، وذلك بسبب رسوبه في الامتحانات النهائية". 

وقال المصدر، أن "عناصر الشرطة حاولت إنقاذ الشاب، واخراجه من النهر بالسرعة الممكنة، وتم نقله الى مستشفى الفلوجة التعليمي، لكنه كان قد فارق الحياة".

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