رسبت فقررت معاقبة نفسها بالشنق.. "حادث مأساوي بالناصرية"

شفق نيوز- ذي قار

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بتسجيل حالة انتحار لفتاة شمالي مدينة الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة من مواليد عام 2011 وهي في الصف الثاني متوسط، أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزلها بمنطقة حي الحسين بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وأوضح أن "دوافع الانتحار تعود إلى رسوب الفتاة في مدرستها، ما تسبب لها بحالة نفسية استمرت طيلة الفترة التي تلقت خلالها نبأ الرسوب"، مؤكداً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي وقت سابق، كشفت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة ذي قار، عن تسجيل ما بين 20 إلى 25 حالة انتحار خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 غالبيتها من فئة الشباب، بمعدل حالة انتحار واحدة في كل ثلاثة أيام.