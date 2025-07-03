رسائل غامضة تصل لساسة عراقيين: "لا تكونوا دمى".. "رد حاسم بالانتظار"

شفق نيوز– بغداد

كشف خبير أمني عراقي، يوم الخميس، عن وصول رسائل تحذيرية من جهات دولية إلى عدد من السياسيين في البلاد، تحذر من مغبة استهداف قوات التحالف الدولي، وتلوّح برد حاسم في حال وقوع أي هجمات.

وقال الخبير الأمني والاستراتيجي سيف رعد، لوكالة شفق نيوز، إن "منذ يوم السبت الماضي، تلقى عدد محدود من السياسيين العراقيين رسائل نصية على أرقامهم الخاصة من مصادر دولية، تحذرهم من مغبة أي هجوم قد يطال قوات التحالف الدولي في العراق".

وأوضح أن الرسائل التي وصلت تضمنت عبارات مباشرة، منها: "تحذير للمليشيات الإيرانية. أي هجمات على قوات التحالف سيكون الرد عليها سريعاً وحاسماً"، وأخرى تقول: "الميليشيات الإيرانية مستمرة في تعريض العراقيين للخطر.. لا تكونوا دمى بيد إيران".

وأضاف رعد أن "هذه الرسائل رافقها أيضًا اتصال صوتي يتلو نفس فحوى التحذيرات، ما يشير إلى وجود هجوم سيبراني منسق، تزامن مع العمليات الأمنية التي شهدتها مناطق كركوك وبيجي ودهوك والسليمانية".

وخلص إلى القول بأن "العراق مقبل على تطورات أمنية وعسكرية حساسة وخطيرة، والتصعيد الحالي قد يدفع بالبلاد إلى مسار صدامي أكثر تعقيدًا، مما يتطلب الحذر الشديد من الانزلاق إلى صراع واسع".

وشهد العراق خلال الأيام الماضية سلسلة هجمات متزامنة يعتقد أنها بطائرات مسيّرة وسط توتر إقليمي وتصعيد داخلي متزايد، ما دفع مراقبين للتحذير من احتمالات توسع الاستهداف ليشمل قوات التحالف الدولي.