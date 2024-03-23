رسائل تحذير من طقس العراق ودعوة لتعطيل "الدوام المسائي" غداً

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، من موجة أمطار غزيرة تضرب البلاد غداً الأحد، داعياً الى تعطيل "الدوام المسائي".

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تتعرض ابتداءً من ساعات صباح الغد تدريجياً إلى تقدم منخفض ممطر عميق يؤدي إلى تساقط أمطار ومرشح أن تكون غزارة الأمطار في محافظات الأنبار واقسامها الغربية، وصلاح الدين، وكربلاء، و شمال وشرق ديالى والسليمانية، وشمال وشرق واسط ، والبصرة، فيما باقي المدن ستكون أمطارها بين متوسطة الشدة تكون غزيرة في أجزاء مختلفة منها خاصة بادية الجنوب وأجزاء الفرات الأوسط".

وأضاف، أن "الحالة المطرية تنحسر صباح الاثنين"، محذراً من البرق (والحالوب)". ودعا الزيادي إلى "تعطيل الدوام الدراسي المسائي، كون الأمطار تشتد ظهراً ان تطلب ذلك بإستثناء مدينة الرمادي التي تبدأ الأمطار فيها مبكراً غداً".

ولفت الى أن "درجات الحرارة سيطرأ عليها انخفاضاً بفارق ثلاث درجات هبوط في الأيام المقبلة"، متوقعاً ان "تداهم البلاد حالة ماطرة غزيرة أخرى مطلع الشهر المقبل وتحديداً يوم 1 نيسان".