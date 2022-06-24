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رسامة تنشر ألوان البهجة في شوارع بغداد (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-24T07:12:10+0000
رسامة تنشر ألوان البهجة في شوارع بغداد (صور)

شفق نيوز/ بالرسم على الشوارع، محاولة أوجدتها وجدان الماجد، لإعادة جمال بغداد عبر ريشتها، إلى قلوب أبنائها، وذلك من خلال رسم شخصيات عراقية منها مظفر النواب، وزها حديد، وعلماء وأدباء آخرين.

وجدان الماجد، رسامة عراقية، في 49 من عمرها، وهي تدريسية في كلية الفنون الجميلة ببغداد، تحاول من خلال ريشتها  وبالتعاون مع أمانة العاصمة، نشر البهجة في الشوارع.

أكملت وجدان ما يقارب 14 رسمة بجانب الرصافة ببغداد، وتحديدا الباب المعظم، وتحولت بعدها إلى الكرخ قرب مستشفى الكرخ العام، لإتمام ما يقارب 6 رسمات، ليصبح العدد بالكامل 20 لوحة.

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