رسالة للكاظمي.. مسؤول عراقي ينظم وقفة احتجاجية في الأنبار

شفق نيوز/ دفعت عمليات استهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية، برئيس وحدة ادارية بمحافظة الانبار، يوم السبت، لإعلان تنظيم وقفة احتجاجية ضد عمليات الاستهداف التي تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن غالبية مناطق حدود ادارته، وذلك بمبنى رئاسة الوحدة.

وقال قائممقام قضاء القائم الحدودي مع سوريا، أحمد المحلاوي لوكالة شفق نيوز، إنه "نتيجة التهميش الذي يتعرض له سكان القائم، من سوء التجهيز بالطاقة الكهربائية، وعدم التمكن من ايقاف عمليات استهداف الأبراج، تقرر تنظيم وقفة احتجاجية، نأمل من خلالها ايصال رسالة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للالتفات للمشكلة التي يعاني منها السكان منذ سنوات، من خلال حماية الابراج وانجاز محطة كهرباء عكاز".

وبين المحلاوي، أنه "تم حصول الموافقات الرسمية لتنظيم الوقفة، وأدعوا مديري الدوائر والشباب والمثقفين والوجهاء، لحضور الوقفة والمطالبة بحماية خطوط الكهرباء".

وأشار إلى أن "الوقفة ستنطلق يوم غد الاحد داخل مبنى قائممقامية القائم، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتحسبا من اي خرق امني ممكن، والدعوة عامة للجميع كي تكون وقفة لها صدى مسموع لوضع الحلول مناسبة من قبل الجهات العليا".