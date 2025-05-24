رسالة شبابية في بطولة عراقية كبرى لكمال الأجسام (صور)

شفق نيوز/ انطلقت مساء السبت في محافظة بابل فعاليات "بطولة بابل الكبرى لكمال الأجسام واللياقة البدنية"، برعاية الحكومة المحلية ومديرية الشباب والرياضة، وبإشراف الاتحاد العراقي لبناء الاجسام فرع بابل، وبمشاركة أكثر من 100 لاعب يمثلون مختلف أندية المحافظة.

وتُعد هذه البطولة الأقوى على مدار العام، ليس فقط من حيث المستوى الفني والتنظيمي، بل من حيث رسالتها التوعوية في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة كوسيلة فعالة لمواجهة آفة المخدرات والانحرافات السلوكية.

وعن هذه البطولة، قال عضو الاتحاد، حيدر الربيعي، لوكالة شفق نيوز: "حرصنا على تنظيم البطولة بمستوى يليق بسمعة بابل، مع توعية اللاعبين بالتحديثات الجديدة على قانون اللعبة. نعتبر هذه البطولة منصة لتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام بين الشباب، بعيدًا عن السلوكيات الضارة.”

من جهته، ذكر البطل علي جواد الكيار، أحد أبطال العرب وآسيا في اللعبة سابقا، أن "الرياضة تخلق بيئة صحية بديلة للشباب، تبعدهم عن المقاهي والمخدرات، وتمنحهم هدفًا وتحديًا إيجابيًا".

وأشار الكيار، إلى أن الرياضة هي الطريق الصحيح للابتعاد عن الطرق المنحرفة، قائلاً: "الرياضة تبني جسدًا وعقلاً سليمًا، وتحمي الشباب من الوقوع في فخ المخدرات والفراغ القاتل".

بدوره، أكد اللاعب محمد عمر فوزي (وزن 65 كغم)، للوكالة، أن البطولة هي فرصة حقيقية لتفريغ الطاقات بشكل إيجابي، بدلاً من تضييع الوقت في الطرق السيئة، الرياضة تمنحنا قوة وثقة بالنفس وتحفزنا لبناء مستقبل أفضل.".

كما شدد اللاعب حسن حسين خضير، على أن الرياضة تجعل الشاب مشغولاً بأولويات مفيدة، مما يبعده عن الانجراف وراء السلوكيات الخاطئة.

وتستمر منافسات البطولة اليوم، حيث يتم اختيار نخبة من اللاعبين لتمثيل بابل في بطولة الفرات الأوسط المقبلة، وسط إشادة واسعة بالتنظيم والمستوى.