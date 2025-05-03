رسالة سلام من أبو نؤاس.. طائرات شراعية تحلق في سماء بغداد (صور)

شفق نيوز/ أقيم على حدائق أبي نؤاس، وسط العاصمة بغداد، يوم السبت، "مهرجان بغداد للطائرات الشراعية" برعاية البنك المركزي العراقي، وبحضور عدد من العائلات العراقية.

وأوضح علي الغالب (أحد المنظمين)، أن مهرجان بغداد تأسس عام 2017 ويهدف الى نقل الثقافة والتراث البغدادي من خلال عرض الشناشيل والقصب ومختلف المعالم التراثية والفنية.

وأضاف الغالب، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، ان بغداد تنعم حالياً بالأمن والإستقرار وهي مدينة جميلة وجاذبة، وأن المهرجان يعكس السلام والاستقرار في العاصمة.

وأشار الى ان المهرجان فرصة للأطفال للعب في الطائرات الورقية ولاستجمام العائلات البغدادية في هذه المساحات الخضراء.

وتضمن المهرجان مشاركة مجموعة من الشباب والفتيات في بازارات متعددة، منها ألعاب شبابية ومأكولات وعصائر، إضافة إلى حضور وزارة الداخلية عبر مشاركة فريق أصدقاء وزارة الداخلية.

ويقول مسؤول الاعلام في فريق اصدقاء الداخلية التابع للوزارة، في حديثه للوكالة: "شاركنا في مهرجان الطائرات الورقية بموسمه الثامن، لأننا نجد في هذا التجمع فرصة جيدة لتوعية وتثقيف المواطنين حول العديد من القضايا التي تتعلق بتعاطي المخدرات والجريمة المنظمة وتعريفهم بخط الطوارئ 911 وكيفية استخدامه.

وأضاف أن فريق أصدقاء الداخلية، هو فريق تطوعي أخذ على عاتقه جذب الشباب وتوعيتهم.

اما المواطنة فاطمة خالد، فقد اكدت لوكالة شفق نيوز، انها جاءت مع طفلها لتلعب الطائرات الورقية.

ولفتت خالد، الى انها تحاول ومن خلال هذه الفعاليات استعادة طفولتها، منبهة إلى أنها تفتقد هذه الألعاب الجميلة التي اختفت بعد أن اكتسحت التكنلوجيا كل شيئ.