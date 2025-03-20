رسالة "حب وسلام".. قلعة كركوك توقد شعلة نوروز

شفق نيوز/ بدأ المئات من الكورد في كركوك، يوم الخميس، الاحتفال بعيد نوروز، من خلال فعاليات مختلفة، على وقع الأغاني الشعبية والدبكات الكوردية في قلعة المحافظة، في رسالة سلام وتأكيد على التآخي في المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في كركوك، إن المئات من الكورد بدأوا بإحياء احتفالات عيد نوروز بمشاركة من القوميات الأخرى.

وأضاف أن، المحتفلين أوقدوا شعلة نوروز، إيذانا ببدء الاحتفالات بالعيد، وذلك بحضور مسؤولين محليين.

فيما أشار مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "قيادة شرطة كركوك أمنت احتفال عيد نوروز من خلال نشر القوات في أطراف القلعة وسط المدينة".

وتابع أنه "جرى توفير أجواء آمنة للمحتفلين في كركوك، وأن الاحتفال يجري بشكل مميز، عبر التعاون بين القوات الأمنية والمحتفلين".

وقال أكو أحمد، أحد المحتفلين، لوكالة شفق نيوز، إن "احتفالنا اليوم من على قلعة كركوك هو رسالة حب وسلام، لتبقى كركوك مدينة للتأخي والسلام وهي أيضاً لجميع المكونات".

وأشار إلى أن "قصة النوروز الكوردية تشير إلى الانتصار على الظلم، حيث تقول الأسطورة إن "كاوة الحداد" قام بثورة على الملك الظالم "الضحاك" الذي كان يأكل الأطفال من خلال اثنين من الأفاعي ربطتا على كتفه، قبل أن يعمد كاوة إلى إشعال ثورة استعان فيها بأطفال أنقذهم من الموت وقدم لهم التدريب في جبل كانوا يحتمون به، والأسطورة تشير إلى بناء كاوه نارا عظيمة فوق الجبل ليخبر القرى المجاورة لقريته عن الثورة التي أشعلها، وكان هذا في يوم الحادي والعشرين من مارس".

كما تبين بخشان عبدالله، وهي إحدى المشاركات بالاحتفال، لوكالة شفق نيوز، أن "المئات من الكورد، شاركوا في أحياء ذكرى عيد نوروز، ففي كل عام يتجدد إيقاد الشعلة، التي هي رمز الانتصار على الظلم والاستبداد، والمجتمع الكوردي يحتفل في هذا العيد بصورة مميزة وسط اجواء جميلة".

وتابعت أن "الاحتفالات هذا العام جاءت مع شهر رمضان، وكان الناس يخرجون في سفرات الى اقليم كوردستان او في المناطق السياحية في اطراف كركوك"، مبينة أن "الاحتفال شهد مشاركة فرق موسيقية وشعبية، عزفت الأغاني الفلكورية في أسفل وأعلى القلعة، وبدأ الجميع بالدبكة مع أنغام هذه الفرق".

كما تقدم محافظ كركوك ريبوار طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالتهنئة للشعب العراقي عامة ومكونات كركوك الأصليين بـ"مناسبة حلول عيد نوروز ورأس السنة الكردية 2725 وذكرى انتفاضة عام 1991".

وأكد "لقد حمل عيد نوروز في كركوك دائماً رسالة سلام ووئام وتعايش، لذا يجب علينا جميعاً أن نأخذ رسالة نوروز على محمل الجد ونفتح الباب لحل المشاكل".

وأشار إلى أن "كركوك تشهد ثورةً خدميةً يطالب الناس بخدمات أفضل، وانتعاشًاً اقتصاديًا وسلامًا وتعايشًا، ونحن نعمل بلا كلل مع إخواننا في الحكومة المحلية لتحقيق هذه الأهداف وتحويلها إلى واقع، وفي هذا الوضع أدعو الجميع إلى التصرف بمسؤولية من أجل كركوك ونجعل من هذه المحافظة مثالاً للجمال والنظافة والتعايش".

يذكر أنَّ عيد نوروز ويعني "اليوم الجديد" باللغة الكوردية، ويعد أول أيام العام الجديد بحسب التقويم الكوردي، ووفقاً للموروث القومي فهو يتزامن مع الانقلاب الربيعي، كما أن إيقاد شعلة النار هو رمز للانتصار، وبعد قضاء عقرة شرقي محافظة دهوك، عاصمة لاحتفالات عيد نوروز في إقليم كوردستان، إذ يحمل المئات من الكورد المشاعل إلى أعلى جبل عقرة "أكري".

ويُعتبر نوروز، العيد الوحيد الذي تحتفي به شعوب وأديان متعددة عبر قارات مختلفة، إذ يحتفل به الملايين من الفرس والآذريين والبشتون والتركمان والطاجيك والأوزبك والكازاخ، إضافةً إلى سكان مقدونيا وجنوب القوقاز والقرم ومنطقة البلقان وكشمير وولاية كوجارات الهندية وشمال غرب الصين، كما يُعدّ عطلة رسمية في عدة دول مثل إيران والعراق وقرغيزستان وأذربيجان.