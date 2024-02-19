"رزين الدوسكي" تنفذ رحلتها الاولى من بغداد إلى دبي بدرجة "ربان طائرة" (صور)

شفق نيوز/ نظمت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الاثنين، حفلاً داخل مطار بغداد الدولي، شهد تكريم الكابتن "رزين محمد الدوسكي"، بمناسبة ترقيتها إلى درجة ربان طائرة، من قبل وزير النقل رزاق محيبس.

وقال محيبس، خلال حفل التكريم، إن "وصول الدوسكي لدرجة ربان طائرة يعد إنجازاً تاريخياً، بعد أن نفذت رحلتها الأولى بين بغداد ودبي، ويدل هذا على الجهود التي تبذلها وزارة النقل وإدارة الخطوط الجوية للطاقات الشبابية والحرص على إيلاء المرأة دوراً بارزاً بمختلف جوانب العمل في جميع تشكيلات الوزارة".

بدورها، تقدمت ريزان الدوسكي، بالشكر والامتنان لجميع من وقف إلى جانبها في جميع مراحل رحلتها الطويلة نحو تحقيق هذا الحلم، حسب قولها.

وأعربت الدوسكي، عن فخرها بتمثيل الخطوط الجوية العراقية، التي يمتد تاريخ تأسيسها إلى أكثر من سبعة عقود من الزمن، وهي فرصة مهمة لتحفيز الشباب العراقي وخاصة النساء على متابعة أحلامهن وتحقيق أهدافهن بكل عزيمة وإصرار.