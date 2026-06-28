رد طعون لـ"منى سامي" و"عصام حسين" بقرارات لهيئة الإعلام والاتصالات (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الأحد، رد ثلاث دعاوى تتضمن طعوناً بقرار للهيئة ضد الإعلامية "منى سامي" وقناة "الأولى" الفضائية والمحلل السياسي "عصام حسين".

وفي وثائق أصدرها مجلس الطعن مذيلة بتوقيع رئيسه القاضي أياد محسن ضمد، اطلعت عليها شفق نيوز، فإن المجلس أشار إلى أن إدارة البرنامج ومقدمته "منى سامي" يتحملون المسؤولية القانونية عن التحكم المهني عما يصدر من عبارات أو أطروحات من قبل الضيوف من خلال القدرة على التدخل الفوري لتقويم الانحراف في مسار الحوار.

وجاء في الوثائق أيضاً أن عدم المبادرة بالتدخل من قبل مقدمة البرنامج يمثل إقراراً ومشاركة في بث "السموم الطائفية".

وبشأن المحلل السياسي عصام حسين، فإن مجلس الطعن اعتبر حديثه خلال البرنامج انزلاقاً باتجاه "إثارة النعرات الطائفية والمذهبية"، من خلال ما تحدث به من محتوى يبث "سموم الفرقة" ويحدث شرخاً مجتمعياً يهدد السلم الأهلي والنظام العام، مبيناً أن حرية التعبير عن الرأي ليست حقاً مطلقاً دون ضوابط، بل مقيدة بعدم المساس بالاستقرار المجتمعي وعدم الإخلال بالنظام العام والآداب.

ويوم الأحد الماضي، قررت هيئة الإعلام والاتصالات، إيقاف برنامج تبثه قناة "الأولى" العراقية وتغريمها 25 مليون دينار لمخالفته لائحة قواعد البث الإعلامي.

وجاء كتاب للهيئة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها رصدت مخالفتين في برنامج "مع منى سامي" الذي تقدمه الإعلامية العراقية "منى سامي" في الحلقة التي بُثت مساء الأحد (الماضي)، تدخل ضمن "التحريض على العنف والكراهية"، وكذلك عدم "الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات".

وبناء على ذلك أصدرت الهيئة قرارها بمنع بث البرنامج لمدة عشرة أيام، وتغريم القناة مبلغ 25 مليون دينار.