رداً على رحيمة.. الموصل تفند مزاعم وجود فئة "الملاهي" بملف توزيع الأراضي

شفق نيوز- نينوى

رد مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، يوم السبت ، على تصريحات النائب رحيمة الحسن بشأن ملف توزيع الأراضي في نينوى، نافياً وجود أي فئة مشمولة بالأراضي وُصفت بـ "الملاهي" بل فئات وموظفين حددهم القانون.

وقال الحبو، لوكالة شفق نيوز ، إن بلدية الموصل وزّعت قرابة ألف قطعة أرض سكنية وفق الضوابط القانونية خلال العام السابق وبإشراف الحكومة المحلية والنزاهة، مبيناً أن جزءاً من عمليات التوزيع يعود إلى فترات سابقة بعهد المحافظ السابق ومدير البلدية السابق وقد خضعت جميعها لإجراءات رقابية وتدقيق من هيئة النزاهة، وحُسمت الدعاوى المتعلقة بها بقرارات صادرة عن محكمة تحقيق النزاهة.

وأضاف أن البلدية ليست سبباً في استبعاد أي أشخاص، بمن فيهم مقربون من أي جهة أو شخصية سياسية من الدرجة الأولى، موضحاً أن لجنة تدقيق الأراضي هي الجهة المختصة التي تتولى عملية الاستبعاد وفق المعايير المعتمدة، وليس للبلدية تدخل في قراراتها.

وأشار الحبو، إلى أن الاتهامات المثارة تعود إلى ملف شخصي يتعلق باستبعاد شخصين من الدرجة الأولى من عائلة النائب رحيمة الحسن، بعد أن لم تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وفق نتائج لجنة التدقيق، مبيناً أن البلدية تمتلك موافقات رسمية من الوزارة والجهات المختصة بشأن توزيع الأراضي.

وتابع قائلاً إن التوزيع شمل شرائح مختلفة، بينها الرياضيون، وبنظام نقاط واضح بحسب لجنه مختصة منهم وحدد المشمولين، مؤكداً أن بعض المسؤولين ومديري الدوائر حصلوا على أراضٍ لامتلاكهم نقاطاً تؤهلهم للاستحقاق، في حين جرى استبعاد اثنين من القادة الأمنيين في نينوى لكونهم مستفيدين سابقاً ضمن القرار (117)، ما يؤكد حيادية الإجراءات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وكانت النائبة رحيمة الحسن قد ظهرت في لقاء تلفزيوني، تحدثت فيه عن أن "من ضحّى وقاتل في معارك تحرير الموصل لم يحصل على استحقاقه من قطع الأراضي داخل المدينة، في حين نال آخرون، ممن كانوا خارج البلاد أو وصفتهم بالقادمين من الملاهي، استحقاقهم ضمن ملف توزيع الأراضي في نينوى"، على حد قولها.