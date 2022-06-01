رداً على "الرائحة الكريهة".. التجارة: زيت الطعام صالح للاستهلاك البشري

شفق نيوز/ ردت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، التابعة لوزارة التجارة العراقية، يوم الأربعاء، على الشائعات التي أفادت بعدم صلاحية زيت الطعام الموزع في الحصة التموينية، ووجود روائح كريهة أثناء استخدامه.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ومواطنون، أنباء عن وجود روائح كريهة في مادة زيت الطعام الموزعة في الحصص التموينية لوزارة التجارة، ما أثار لغطاً شعبياً وسجالاً مجتمعياً واسعاً.

وقالت مدير عام الشركة، لمى هاشم الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الشائعات والمزاعم حيال وجود روائح كريهة في زيت الطعام الموزع في الحصص التموينية عارية عن الصحة".

وأضافت الموسوي، أن "الزيت مخلوط بزهرة عباد الشمس وفول الصويا، وأن رائحة السمك هي بسبب زيت الصويا، وهي عكس ما يشاع فهي مادة صالحة للاستهلاك البشري وفيها فوائد صحية".

وأكدت أن "صلاحية زيت الطعام، وخضوعه لفحوصات مختبرية وصحية مستمرة ولم توزع على مفردة تموينية خارج الصلاحيات المختبرية والصحية"، معتبرة الأقاويل والمزاعم حيال زيت الطعام "شائعات يقودها تجار، وتسقيطا سياسيا، لاستهداف قوت المواطن ووزارة التجارة بشكل عام".

وأشارت المدير العام، إلى أن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تبذل جهوداً كبيرة، وعلى مدار الساعة لتأمين وتوفير مفردات الحصة التموينية للمواطنين والتي شهدت طفرة تحسن كبيرة، وإضافة مواد تموينية غائبة منذ أكثر من عقدين".

وتساءلت الموسوي، بالقول: "إن كان زيت الطعام كريه الرائحة، لماذا يباع في الأسواق بسعر 3000 دينار للعبوة الواحدة؟".