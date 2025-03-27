رداً على استحداث محافظة الزبير.. العيداني: الإمام علي أراد البصرة موحدة قوية

شفق نيوز/ رفض محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الخميس، المطلب البرلماني تحويل قضاء الزبير إلى محافظة مستقلة، معتبراً أن الإمام علي "أراد البصرة موحدة قوية".

وقال العيداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "للبصرة تاريخ جغرافي وزماني يمتد إلى أعماق التاريخ، ويعطي المحافظة مهابة وقوة، فهي بصرة الحسن البصري، والخليل بن أحمد الفراهيدي، والحريري والجاحظ، والمبرد، والفرزدق".

وأضاف "هي بصرة السياب، ومحمد خضير، وكاظم الحجاج، وحَدَها علي عليه السلام بعد فتنة كبيرة عصفت بكل المنطقة، وأتمنى أن تكون كما أرادها علي عليه السلام، موحدة قوية".

وكان نحو 80 نائباً وقعوا أمس الأربعاء على طلب باستحداث محافظة الزبير، وقدموه إلى رئاسة مجلس النواب للموافقة على عرض تحويل قضاء الزبير غربي البصرة إلى محافظة، وقد وافقت الرئاسة على الطلب لعرضه في الجلسات المقبلة للمجلس.