رداءة "الكاز" تفاقم أزمة المولدات الأهلية في العراق.. أعطال ومخاوف من توقفها

شفق نيوز- بغداد

تفاقمت أزمة وقود "الكاز" المستخدم في تشغيل المولدات الأهلية في العراق، مع شكاوى أصحاب المولدات من تدني نوعية الوقود، بالتزامن مع استمرار صعوبة الحصول على الكميات المخصصة، الأمر الذي تسبب بأعطال فنية متكررة وأثار مخاوف من توقف بعض المولدات عن العمل.

وقال عدد من أصحاب المولدات، لوكالة شفق نيوز، إن نوعية "الكاز" المجهز خلال الفترة الأخيرة أصبحت متدنية، ما أدى إلى حدوث مشاكل في عمل المحركات وتعطل بعض الحساسات والأجزاء الفنية، فضلاً عن انبعاث روائح كريهة أثناء التشغيل.

وأوضح أحد أصحاب المولدات، الذي يمتلك ثلاث مولدات أهلية، أن بعض المولدات بدأت تعاني من اضطرابات في التشغيل بسبب نوعية الوقود، مبيناً أن الحساسات تتعرض لمشكلات عند تشغيل المولد، ما ينعكس على أدائه، لافتاً في الوقت نفسه إلى صعوبة الحصول على الكميات المطلوبة من منافذ التوزيع.

وأضاف أن استمرار شح "الكاز" ورداءة نوعيته قد يدفع أصحاب المولدات إلى إيقافها، قائلاً: "إذا استمر الوضع بهذا الشكل سنضطر إلى إيقاف المولدات، لأنه لا توجد كميات كافية من الكاز لتشغيلها."

وكانت وكالة شفق نيوز قد رصدت، في تقرير سابق، تصاعد أزمة "الكاز" في بغداد وعدد من المحافظات، مع اصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود.

وعزا المختص في شؤون الطاقة عاصم جهاد، وهو مسؤول نفطي سابق، الأزمة إلى ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، بالتزامن مع زيادة استهلاك المولدات الأهلية، وتراجع إنتاج بعض المصافي، ما دفع الحكومة إلى استيراد كميات من المادة لسد النقص في الإمدادات.