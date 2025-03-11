رحّالة عالمي منبهر بتطور أربيل وسحر جبال كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أكد الرحالة الليبي العالمي نوري فوناس، حركة مذهلة من التطور والعمران والنظام في جميع المجالات بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأشار فوناس، لوكالة شفق نيوز، إلى أنه لو زار أربيل قبل 20 عاماً ما كان بوسعه أن يرى في هذه المحافظة ما يراه حالياً من تطور واسع في البنى التحيتية ونظام التعاملات بهذه المدينة العريقة.

وأضاف أن "هذه الزيارة هي الأولى له للعراق، لكنه لم يشعر بالغربة، بل اندمج سريعاً مع المجتمع العراقي الذي يتميز بالبساطة، واطلع خلال زيارته على الاثار العراقية في بغداد ومنها المدرسة المستنصرية، كما اطلع على آثار بابل، وتوجه الى محافظتي النجف وكربلاء، وتجول خلال وصوله إلى إقليم كوردستان في قلعة أربيل التاريخية.

ولفت فوناس، إلى أنه "شاهد جبال الهملايا في الهند وجبال فوجي في اليابان وغيرها من الجبال، ولكن لم يشاهد ماهو أجمل من جبال زاخو في إقليم كوردستان".

يذكر أن الرحالة العالمي، كان قد دخل العراق عبر منفذ ابراهيم الخليل بعد رحلة طويلة شملت بلدان القوقاز وقبرص واليونان وتركيا، وصولاً إلى أربيل، بهدف الاستكشاف والتعرف على حضارة وثقافة الشعوب.