رحيل مصمم تمثال الحبوبي.. ذي قار تودع النحات البارز عبد الرضا كشيش

توفي الفنان والنحات العراقي البارز عبد الرضا كشيش عواد، يوم الجمعة، بعد مسيرة فنية طويلة ترك خلالها إرثاً مهماً في فن النحت العراقي، ولا سيما في مدينة الناصرية التي احتضنت أبرز أعماله.

ويُعد الراحل ابن محافظة ذي قار جنوبي العراق، من أبرز النحاتين الذين ارتبط اسمهم بالهوية السومرية والتراث العراقي القديم، إذ اشتهر بإنجاز العديد من التماثيل والنصب العامة التي ما زالت شاهدة على عطائه الفني، وفي مقدمتها تمثال الشاعر محمد سعيد الحبوبي الذي يتوسط مركز مدينة الناصرية منذ سبعينيات القرن الماضي، وأصبح أحد أبرز معالمها الثقافية.

كما أنجز الراحل عدداً من الأعمال المهمة، منها تمثال أحمد بن ماجد في محافظة البصرة، وتمثال الشيباني عام 1982، وتمثال حسين رخيص عام 2001، إضافة إلى تمثال "الملايات" على شكل نافورة في كورنيش الناصرية، إلى جانب مجموعة أخرى من الأعمال النحتية التي تضررت أو فُقدت خلال الأحداث التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة.

وقد تميز أسلوب الفنان عبد الرضا كشيش بقدرته على المزج بين المدرسة الكلاسيكية والاتجاهات الانطباعية، مع تأثر واضح بفن النحت السومري والآشوري والبابلي، وهو ما منح أعماله طابعاً خاصاً يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعكس روح البيئة الجنوبية التي عاش فيها.