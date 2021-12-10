سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رحيل "شيخ المذيعين العراقيين" غازي فيصل

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-10T17:40:32+0000
رحيل "شيخ المذيعين العراقيين" غازي فيصل

شفق نيوز/ أعلن المرصد العراقي للحريات الصحفية يوم الجمعة رحيل المذيع العراقي غازي فيصل.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ينعى المذيع القدير غازي فيصل الذي رحل عن عالمنا بعد عقود من العطاء الثر في إذاعة بغداد والتلفزيون العراقي". 

وأشار إلى أنه "تدرب على يديه العديد من المذيعين المبدعين الذين يشغلون مهامهم بجدارة في وسائل إعلام محلية ودولية، وترك إرثا يمثل مرجعا للإعلاميين والصحفيين العراقيين من بعده". 

ووفق المعلومات المتداولة فإن فيصل توفي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة طويلة من مرض عضال.

ويلقب فيصل بـ"شيخ المذيعين العراقيين" بعد عطاء في الخدمة الإذاعية والتلفزيونية على مدى 40 عاماً.

related