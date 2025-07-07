رحيل رئيس هيئة الاستثمار الأسبق سامي الأعرجي عن 80 عاما

شفق نيوز – بغداد

نعت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الإثنين، رئيسها الأسبق سامي الأعرجي، الذي توفي في وقت سابق من اليوم.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة الوطنية للإستثمار ممثلة برئيسها حيدر محمد مكية وموظفيها، تنعى فقيدهم الراحل سامي رؤوف الأعرجي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الأسبق، الذي أنتقل الى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، كرس خلالها جهوده في خدمة الوطن وتعزيز بيئة الاستثمار في العراق".

وأضافت "تتقدم الهيئة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

وشغل الأعرجي، مناصب عديدة، منها وكيل وزارة الصناعة والمعادن، ورئيسا لهيئة الاستثمار الوطنية، وكان مسؤولا عن العديد من النوافذ الاستثمارية التي اطلقت في البلد، ومن أبرز المشاريع التي تمت خلال وجوده في الهيئة، هو مشروع بسماية السكني.

وهو من مواليد مدينة الكاظمية ببغداد، عام 1945، واكمل دراسته في الولايات المتحدة عبر بعثة رسمية، في الهندسة الميكانيكية ثم الفيزياء النووية.