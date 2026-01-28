رحيل المطرب الريفي العراقي مكصد الحلي عن عمر 71 عاماً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الأربعاء، وفاة الفنان العراقي الريفي الشهير مكصد الحلي.

وجاء إعلان الوفاة بعد أيام من تعرض الحلي لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله بشكل عاجل إلى ردهة العناية المركزة في أحد مستشفيات بغداد.

وولد مكصد الحلي عام 1955 في قرية عنانة بمدينة الحلة بمحافظة بابل، ونشأ في بيئة ثقافية غنية استلهم منها ألحانه وكلماته، ليصبح واحداً من أبرز أعمدة الغناء الريفي في العراق.

وتميز صوته بالبحة الشجية، وقدرته على أداء الأطوار الريفية الصعبة، وبإخلاصه للحفاظ على التراث الغنائي العراقي وإحيائه بأسلوبه الخاص، مما جعله قريباً من وجدان الجمهور العراقي بكل طبقاته.

وقدم الحلي خلال مسيرته الطويلة مجموعة كبيرة من الأغاني التي أصبحت من الكلاسيكيات، من أبرزها "ليلة ويوم" و"بين جرفين وعبرنا"، إضافة إلى أطواره المميزة مثل طور المحمداوي وطور الحياوي.

وامتدت شهرته خارج العراق، حيث وصلت تسجيلاته إلى مختلف الدول العربية، مؤكدة دوره في ربط الأجيال المختلفة وإحياء الفلكلور العراقي بروح معاصرة.

كما يمثل الحلي جزءاً من الذاكرة الموسيقية العراقية، ليس كمطرب فقط، بل كحكواتي نقل آلام وآمال الناس من خلال صوته.

وقد عُرف بالتزامه بالفن الهادف وابتعاده عن الابتذال، ما أكسبه احتراماً كبيراً في الوسط الفني.