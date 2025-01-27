رحيل المخرج العراقي الكبير محمد شكري جميل عن 88 عاماً

شفق نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الاثنين، رحيل المخرج الكبير محمد شكري جميل عن 88 عاماً.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المنية وافت المخرج الكبير محمد شكري جميل اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان.

وأشارت النقابة الى أن المخرج الكبير الراحل مخرج سينمائي مواليد بغداد 1937 درس السينما في المعهد العالي للسينما في المملكة المتحدة، بدأ تجربته سنة 1953 بإنتاج أفلام وثائقية لوحدة الإنتاج السينمائي في شركة نفط العراق مصوراً ومونتيراً، وعمل في الأفلام السينمائية العالمية (Mouse Hunt) لبول روثا ، وفيلم (عين الثعلب في الصحراء) ، وعمل في فيلم الرعب (التعويذة) والذي صور في مدينة الموصل شمال العراق.

وعاد جميل إلى العراق وشارك في الاخراج مع المخرج جرجيس يوسف حمد في اخراج فيلم (أبو هيلة) عام 1963 وأخرج فيلم (الظامئون) عام 1973 والمأخوذ عن رواية الكاتب العراقي عبد الرزاق المطلبي، والذي تحدث عن قصة الظمأ والعطش والتخلف التي كانت تسيطر على العراق آنذاك.

وبحسب بيان نعي النقابة، واصل جميل مسيرته إلابداعية طوال السنين وقدم ما يليق بالعراق وقد رحل اليوم في بغداد أثر مرض عضال وهو تاركا الأثر الطيّب.