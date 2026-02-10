رحيل اللواء البيضاني.. الداخلية تستذكر مسيرته المهنية

شفق نيوز- بغداد

نعت وزارة الداخلية العراقية، اللواء محمد البيضاني، أحد ضباطها البارزين، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأهله وذويه.

وذكر إعلام الوزارة في بيان أن "اللواء البيضاني ترك فراغاً كبيراً في قلوب من عرفه وعمل معه، حيث كانت مسيرته المهنية مثالاً يُحتذى به في الالتزام والانضباط، وعنواناً للعطاء المستمر في خدمة الوطن والمواطنين".

وأضاف البيان أن الفقيد "لم يكن مجرد ضابط، بل كان رمزاً للوفاء والتفاني وصوتاً للحق والعدالة في كل موقع شغله، وظل صوتاً إعلامياً حقيقياً ينقل الحقيقة ويمثل لسان الوطن الصادق. وستظل ذكراه العطرة شاهدة على إخلاصه وإنسانيته وأثره الذي لا يُنسى لدى كل من تعامل معه".