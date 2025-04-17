رحيل القاص والكاتب العراقي جمعة اللامي

شفق نيوز/ نعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، مساء اليوم الخميس، القاص والكاتب العراقي جمعة اللامي الذي وافاه الأجل في دولة الإمارات، عن عمر يناهز 78 عاما.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللامي يتمتع بمسيرة كبيرة وحافة بالعطاء في مجال القصة والسرد والمقالة والثقافة والأدب".

وأضاف، أن "الراحل ترك عشرات الكتب والمؤلفات ومجاميع قصصية مهمة، ومنها، من قتل حكمة الشامي، والثلاثيات، والتراجيديا العراقية، ومجنون زينب، وأبن ميسان في عزلته وغير ذلك الكثير"، منوها إلى أن "الراحل حصل على العديد من الجوائز الادبية، وبينها حصوله على المركز الاول في مسابقة القصة القصيرة للكتاب الشباب عام 1977، كما حصل على جائزة السلطان قابوس للابداع في مجال القصة القصيرة عام 2006، وحصل على جائزة العنقاء الذهبية عام 2007، فضلا عن حصوله على قلادة بغداد للابداع عام 2011".