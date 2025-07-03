الموت يُغيّب الفنان العراقي طالب الربيعي

شفق نيوز - بغداد

نعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان، رحيل الفنان طالب الربيعي الذي وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 74 عاماً إثر مرض عضال.

وتدهورت الحالة الصحية للفنان قبل عدة ايام، وتم نقله إلى المستشفى العراقي الكوري لتلقي العلاج اللازم، حسبما ما أفاده نجله في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

و ولد الفنان الراحل في العاصمة بغداد في العام 1951 وأكمل تعليمه فيها، وبدأ مشواره الفني في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم.

وأحد أبرز أدواره الذي اشتهر بها الفنان طالب الربيعي هو شخصية "صبحي الأقرع" ضمن عصابة "مهيدي" في مسلسل "عالم الست وهيبة" الذي عُرض في تسعينيات القرن الماضي.