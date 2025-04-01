رحلة IAW220.. "هبوط بلا خلل فني" والخطوط الجوية العراقية تحقق

شفق نيوز/ نفت إدارة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، وجود "خلل فني" في رحلة طيرانها المتجهة من إسطنبول إلى النجف، والتي اضطرت للهبوط في مطار بغداد الدولي بدلًا من وجهتها الأصلية.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه "في ما يتعلق بالرحلة المتوجهة من مطار اسطنبول الى مطار النجف اليوم الثلاثاء الموافق 1 نيسان، تؤكد إدارة الخطوط الجوية العراقية عدم وجود خلل فني".

وأضافت الخطوط الجوية العراقية، أن "الإدارة وجهت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الهبوط في مطار بغداد بدلاً من مطار النجف".

وكانت الرحلة رقم IAW220 قد هبطت صباح اليوم في مطار بغداد الدولي، في وقت أفادت مصادر مطلعة، بوجود مشكلة فنية استدعت تغيير مسارها كإجراء احترازي.