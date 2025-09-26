رحلة صيد خنازير تنتهي بمأساة في ديالى

شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بمقتل شاب أثناء رحلة صيد خنازير على يد صديقه عن طريق الخطأ في مدينة بعقوبة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن"صديقين خرجا لصيد الخنازير والتجوال في البساتين المحاذية لنهر ديالى في مدينة بعقوبة، لكن خرطوش صيد خنازير انطلق بالخطأ من بندقية أحدهما وأصاب الآخر في بطنه مما أدى لمقتله في الحال".

وأضاف أن "القاتل والمقتول اصدقاء ولم يتجاوز عمرهما 20 سنة"، مشيرا إلى أنه "تم توقيف مطلق النار ونقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".