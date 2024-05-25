رجل ينتحر برصاصة في بطنه غربي ديالى

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة ديالى، يوم السبت، بانتحار رجل عن طريق إطلاق النار على نفسه من بندقية أصابته في بطنه، بسبب مرض نفسي، في ناحية هبهب غربي المحافظة.

وقالت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استخبرنا من قسم شرطة هبهب عن وجود حادث انتحار في ناحية هبهب عرب شوكة، وعلى الفور خرجت دوريات من القسم بصحبة مفرزة من الادلة الجنائية ومفرزة من مكتب اجرام هبهب ومفرزة من استخبارات هبهب الى محل الحادث".

وتابعت: "تبين انتحار المجنى عليه (م. ل. ج) من مواليد 1956"، لافتاً إلى أنه "انتحر بواسطة بندقية كلاشنكوف نصف اخمص حيث قام بإطلاق النار على نفسه داخل غرفة نومه باطلاقة واحدة في البطن وفارق الحياة".

وبينت أنه "تم ضبط البندقية وحسب افادة ابنه (ج. م. ل، تولد 1981 يسكن في نفس الدار) بأن سبب انتحار والده أنه كان يعاني من مرض نفسي"، مشيرة إلى أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي في بعقوبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل مركز شرطة هبهب".