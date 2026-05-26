رجل يقتل زوجته وينتحر "حرقاً" في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بإقدام رجل على قتل زوجته ومن ثم انتحر بحرق نفسه بسبب مشاكل عائلية، شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الرجل يعاني من مشاكل نفسية بالإضافة إلى مشاكل عائلية دفعته إلى قتل زوجته ومن ثم قام بحرق نفسه بمادة البنزين داخل منزلهما في ناحية كنعان شرقي محافظة ديالى".

وأشار إلى أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.