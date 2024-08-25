رجل يقتل زوجته "خنقاً" بسبب خلافات عائلية وسط ميسان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الاحد، بأن قوة أمنية أوقفت رجلاً بتهمة بتهمة قتل زوجته خنقاً داخل منزلهما وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة الطب العدلي في ميسان، استقبلت اليوم جثة امرأة وبعد الفحص تبين أنها مقتولة خنقاً، ولا يوجد أي سبب آخر لوفاتها".

واضاف المصدر، ان "ذوي المجني عليها تقدموا بشكوى ضد زوجها على الفور، حيث تم اعتقاله من قبل القوات الامنية بناءً على أوامر قضائية".

ولفت المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى مقتل المرأة على يد زوجها داخل منزلهما في منطقة الحي العسكري وسط ميسان، بسبب خلافات بينهما".