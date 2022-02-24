سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رجل مسن يرمي نفسه من اعلى جسر بالموصل ويترك رسالة

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-24T07:40:28+0000
رجل مسن يرمي نفسه من اعلى جسر بالموصل ويترك رسالة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في نينوى، يوم الخميس، بأن رجلا مسناً أقدم على الانتحار برمي نفسه من اعلى جسر بمدينة الموصل مركز المحافظة وترك رسالة بخط يده.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً مسناً اقدم، صباح اليوم، على الانتحار برمي نفسه من الجسر القديم في الموصل، مبيناً أن الشرطة النهرية حاولت انقاذه وانتشلته من النهر لكنه فارق الحياة في الزورق رغم تقديم الاسعافات الاولية له.  

وأوضح المصدر، أن الرجل المسن ترك رسالة مع هويته كتب فيها اسمه وعنوانه، وقال "وداعاً ايها المجتمع".

وهذه ثاني حالة انتحار في نينوى خلال 72  ساعة بعد ان شنق معلم نفسه في ناحية زمار الواقعة غرب مدينة الموصل.  

 

related

الموصل .. شاب ينتحر بسبب رسوبه في الثالث المتوسط

Date: 2020-11-03 13:27:21
الموصل .. شاب ينتحر بسبب رسوبه في الثالث المتوسط

"العنف الاسري" يودي بحياة شابة في قديمة الموصل

Date: 2020-05-31 12:13:11
"العنف الاسري" يودي بحياة شابة في قديمة الموصل

نينوى.. ثلاثينية تنهي حياتها حرقاً نتيجة مشاكل عائلية

Date: 2021-04-21 19:53:53
نينوى.. ثلاثينية تنهي حياتها حرقاً نتيجة مشاكل عائلية

الموصل.. شاب عشريني يقدم على الانتحار وانتشال جثة طفل غريق

Date: 2021-05-20 09:16:31
الموصل.. شاب عشريني يقدم على الانتحار وانتشال جثة طفل غريق

فاجعة في نينوى.. وفاة طفلة بعد طردها من المدرسة لعدم ارتداء الحجاب

Date: 2022-02-02 12:11:39
فاجعة في نينوى.. وفاة طفلة بعد طردها من المدرسة لعدم ارتداء الحجاب

خلافات عائلية تدفع مراهقة في الناصرية للإنتحار بشنق نفسها

Date: 2021-03-01 08:47:16
خلافات عائلية تدفع مراهقة في الناصرية للإنتحار بشنق نفسها

تعود بأبهى حلة.. خانات الموصل تنفض غبار الحرب

Date: 2021-01-20 10:50:18
تعود بأبهى حلة.. خانات الموصل تنفض غبار الحرب

إنهيار سقف محل قيد الإنشاء في الموصل على عاملي بناء (صور)

Date: 2021-08-13 07:45:04
إنهيار سقف محل قيد الإنشاء في الموصل على عاملي بناء (صور)