رجل مسن يرمي نفسه من اعلى جسر بالموصل ويترك رسالة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في نينوى، يوم الخميس، بأن رجلا مسناً أقدم على الانتحار برمي نفسه من اعلى جسر بمدينة الموصل مركز المحافظة وترك رسالة بخط يده.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً مسناً اقدم، صباح اليوم، على الانتحار برمي نفسه من الجسر القديم في الموصل، مبيناً أن الشرطة النهرية حاولت انقاذه وانتشلته من النهر لكنه فارق الحياة في الزورق رغم تقديم الاسعافات الاولية له.

وأوضح المصدر، أن الرجل المسن ترك رسالة مع هويته كتب فيها اسمه وعنوانه، وقال "وداعاً ايها المجتمع".

وهذه ثاني حالة انتحار في نينوى خلال 72 ساعة بعد ان شنق معلم نفسه في ناحية زمار الواقعة غرب مدينة الموصل.