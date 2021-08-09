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رجل دين مسيحي يرد على منتقدي زيارة المسلمين للكنائس

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-09T16:57:11+0000
رجل دين مسيحي يرد على منتقدي زيارة المسلمين للكنائس

شفق نيوز/ هاجم جلال دانيال ممثل الطائفة المسيحية في ميسان، الاثنين، الاصوات التي انتقدت زيارة المسلمين إلى كنيسة أم الأحزان وإقامة الصلاة فيها، مشيرا الى ان المسيحيين يشاركون إخوانهم المسلمين في مراسم عاشوراء.

وقال راعي الكنيسة جلال دانيال لوكالة شفق نيوز، إن "العراق للكل والعبادة للجميع مهما كانت الديانة أو الطائفة"، منوها إلى أن "الكنيسة وجدت للعبادة وأبواب كنيسة أم الأحزان مفتوحة للجميع للممارسة الطقوس الدينية".

وأضاف ان "الكنيسة لا تستطيع منع أي إنسان من الزيارة واخذ البركة من مريم العذراء"، لافتا إلى إن "كثرة زيارة الاخوة المسلمين إلى الكنيسة واداء الصلاة بداخلها ليس بجديد، وهذا يدل على وحدة النسيج الاجتماعي الابناء محافظة ميسان".

وتابع دانيال، ان "المسيحيون يشاركوا إخوانهم المسلمين في اداة مراسم عاشوراء وزيارة المراقد المقدسة بمحافظتي النجف وكربلاء".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا امرأة مسلمة وهي تقيم الصلاة في كنيسة أم الأحزان، وعبر البعض منهم عن انتقاده لزيارة المسلمين لدور العبادة المسيحية وإقامة الصلاة فيها.

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