رجل دين عراقي يفتح باب التطوع لـ"الجهاد" في إيران

شفق نيوز- النجف

كشف مصدر مطلع في النجف، يوم الثلاثاء، عن قيام رجل الدين وخطيب وإمام صلاة الجمعة في المحافظة، صدر الدين القبانجي بفتح باب التطوع لـ"الجهاد" في إيران.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القبانجي افتتح مركزاً تحت مسمى (أفواج حيدر الكرار) وباشر باستقبال المتطوعين للجهاد في إيران ضد الغزو البري الأميركي للأراضي الإيرانية الذي يلوّح به الرئيس الأميركي دونالد ترمب".

وبين أن "القبانجي رصد رواتب شهرية للمتطوعين تتراوح بين 500 إلى 1000 دولار لكل متطوع"، لافتاً إلى أن "إمام جمعة النجف قام برفع صور المرجع الديني الأعلى علي السيستاني داخل أروقة المركز الجديد، في محاولة لكسب ود أتباع السيستاني، دون بيان موقف المرجعية العليا في النجف من هذا الأمر".