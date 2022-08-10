إرجاء تظاهرات عارمة قرب بعقوبة بعد تحسن نسبي لتجهيز الكهرباء 

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي في ديالى، اليوم الأربعاء، إرجاء تظاهرة مقررة في ناحية كنعان شرقي بعقوبة، بسبب سوء الخدمات وتجهيز الكهرباء، فيما لفت إلى الاستعانة بقوات أمنية لحل مشكلة شح المياه.

وقال مدير ناحية كنعان مهدي عبد الكريم الشمري لوكالة شفق نيوز إن "متظاهرين في الناحية ارجأوا تظاهرات كانت مقررة بسبب سوء التيار الكهربائي والحرمان الخدمي بعد تحسن نسبي وملحوظ بالتيار الكهربائي خلال الـ 48 الساعة الماضية".

وأضاف المسؤول المحلي أن "أبرز مشاكل الناحية عدم تخصيص مشاريع جديدة من قبل الحكومة المحلية في ظل الحاجة والتوسع العمراني والسكاني الى جانب تأخر تنفيذ عدة مشاريع مهمة".

وعن مشاكل شح المياه أعلن الشمري عن "تنفيذ حملة كبرى لرفع التجاوزات على جداول (سيسبان الرئيسي والفرعي) المغذيان للناحية بالمياه بمشاركة قوات الامن لإيصال المياه الى القرى البعيدة جنوبي الناحية واسعافها بالاحتياجات الأساسية للمياه الخام".

واكد المسؤول المحلي "زوال مخاطر وتهديدات النزوح بسبب الجفاف في عموم الناحية"، مشيرا الى "استمرار إجراءات تأمين المياه لتجاوز ازمة الجفاف الحالية".

وهدد سكان مناطق في ديالى في وقت سابق عبر وكالة شفق نيوز "بتنظيم احتجاجات عارمة واعتصامات مفتوحة بسبب تردي الخدمات وتجاهل مطالبهم من قبل الجهات المعنية".

ووجه منظمو الاحتجاجات والاعتصامات موظفي الدوائر الحكومية بالإضراب عن الدوام تضامناً مع المطالب الخدمية المشروع، مؤكدين ان الاحتجاجات القادمة مفترق طريق لن تنتهي الا بتنفيذ المطالب واستحصال الحقوق.

وتقع ناحية كنعان، على بعد 18 كم شرقي بعقوبة، وتتبعها إداريا ويبلغ عدد سكانها بنحو 44٫859 نسمة وفق الاحصائيات الرسمية، وهي ناحية زراعية تكثر فيها زراعة حبوب القمح وتكثر فيها النخيل والاشجار المثمرة.