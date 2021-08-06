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إرجاء تطهير "شريان" خانقين تفادياً لكوارث بشرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-06T09:33:21+0000
إرجاء تطهير "شريان" خانقين تفادياً لكوارث بشرية

شفق نيوز/ أعلنت شعبة الموارد المائية في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، يوم الجمعة، إرجاء حملة تطهير نهر الوند لتفادي كوارث بشرية تصيب أغلب مناطق القضاء.

وكانت الشعبة وبالتنسيق مع مديرية الموارد المائية وصيانة مشاريع الري والبزل قد "هيأت الآليات والمعدات اللازمة للشروع بكري وتطهير نهر الوند مطلع آب الجاري، إلا أن عمليات التطهير والكري تتطلب قطع وتجفيف مياه نهر الوند ما ينذر بتسبب كوارث عطش وجفاف تطال غالبية مناطق خانقين في ظل الأزمة المائية الخانقة، وفق مدير الشعبة مؤيد شاكر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وأكد شاكر، أن "تأجيل عمليات الكري خطة احترازية لتأمين ماء الشرب للأشهر القادمة تحسباً لعدم سقوط أمطار أو عدم وصول إيرادات مائية جديدة خلال الخريف القادم"، مشيراً إلى أن "عمليات التطهير في الوقت الحالي تتطلب حفارات برمائية للحفاظ على تدفق مياه نهر الوند نحو مناطق خانقين".

وأضاف أن "الخزين المائي لسد الوند بلغ 27 مليون م3 ,10مليونم3 منها ترسبات طينية ومعدلات الاطلاقاتن 2م3 في الثانية مقابل 1م3 في الثانية إطلاقات قادمة من إيران".

ويعد نهر الوند الشريان الرئيسي للمياه في قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة، كما يعد أبرز معالمها.

وتعاني خانقين وغالبية مناطق ديالى، من أزمة مائية غير مسبوقة بسبب انعدام الأمطار والسيول للموسم الشتوي الماضي، فضلاً عن قطع الأنهر المتشاطئة من قبل دول الجوار.

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