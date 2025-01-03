رجال "المهمات الصعبة".. عمل شاق يستبق شروق الشمس في العراق (صور)

شفق نيوز/ مع بداية الصباح، يبدأ شرطي المرور عمله في العراق، بلا كلل أوملل، متحدياً جملة صعاب يتعرض لها خلال هذه المهمة.

ورغم أن مهمة رجل المرور، تنظيم حركة السير وضمان انسيابية السيارات في الشوارع والتقاطعات، إلا أنه كثيراً ما يتعرض لأعمال عنف وتجاوزات تصل إلى حد القتل سواء في العاصمة بغداد أو سائر المحافظات.

وكالة شفق نيوز، وثقت رحلة الشقاء هذه في أحد الشوارع الرئيسية وسط مدينة الحلة، حيث يتوافد رجال المرور إلى التقاطعات الرئيسة قبل شروق الشمس، لتنظيم السير.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أصدرت جملة قرارات لتغليظ العقوبات حيال المعتدين على عناصر وضباط المرور، وذلك بعد أن أخذت هذه الحالات تتحول إلى ظاهرة، تسجل أحداثها بشكل يومي.

وتقول وزارة الداخلية، إن ارتفاع الاعتداءات على بعض عناصر شرطة المرور في العراق وكذلك المنتسبين الآخرين خلال السنوات الماضية، كان سببه ضعف الإجراءات القانونية بحق المعتدين، وكذلك عدم حماية المنتسب، لكنّ الوضع حالياً تغيّر كثيراً، فالوزير بنفسه يعمل على محاسبة كلّ من يعتدي على أيّ من رجال الأمن.