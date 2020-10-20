إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة في العراق لغاية نهاية الشهر الجاري

شفق نيوز/ توقع المنبئ الجوي المعروف صادق عطية يوم الثلاثاء ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف في ارجاء العراق كافة يبدأ من يوم غد الاربعاء، و يستمر لغاية نهاية الشهر الجاري.

وقال عطية في منشور له اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن منخفضا جويا وأول حالات عدم الاستقرار يبدأ تأثيره غدا الاربعاء على سواحل شمال مصر وشرق المتوسط والبلقان وغرب تركيا.

واوضح ان الحالة عبارة عن منخفض جوي - قطع - في الطبقة المتوسطة يتمركز محورة على مصر بشكل دوراني عدة ايام.

وتابع ان هذا "المنخفض لا يؤثر على العراق والجزيرة العربية بسبب وجود مرتفع صد يمنع توغل المنخفض نحو منطقتنا وربما يستمر الصد هذا لغاية نهاية الشهر مسببا اجواء صافية مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة" .