أربيل وكركوك.. غرق طفل وإصابة عائلة بحادث سير

شفق نيوز- أربيل/ كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بغرق طفل في سد ديگلة التابع لمحافظة أربيل، فيما تعرضت عائلة إلى إصابات بعضها خطيرة، نتيحة حادث سير في كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلا يبلغ من العمر 12 عاماً، إثر حادثة غرق في سد ديگلة التابع لقضاء كويسنجق بمحافظة أربيل".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني في كويسنجق عثرت على جثة الطفل بعد ساعات من غرقه داخل مياه السد"، مشيراً إلى أنه "تم إخراج الجثة وتسليمها إلى ذويه بعد استكمال الإجراءات الأصولية".

وتابع أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث وقع أثناء وجود الطفل قرب مياه السد"، مؤكداً أن "الجهات المختصة تتابع تفاصيل الواقعة".

وإلى كركوك، فقد أفاد مصدر أمني، بـ"انقلاب سيارة قرب جسر رخانة على طريق كركوك – داقوق، ما أسفر عن إصابة عائلة مكونة من خمسة أشخاص".

وأضاف أن "الحادث أدى إلى إصابة الأب والأم وثلاثة أطفال"، مبيناً أن "أحد الأطفال أصيب بجروح بالغة الخطورة ووضع في العناية المركزة، فيما نُقل جميع أفراد العائلة إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج".

وتابع أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبة عند المنعطف القريب من الجسر".