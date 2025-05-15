أربيل والموصل.. اعتقال 9 سوريين ومتهم بالاعتداء على صائغ

شفق نيوز/ اعتقلت شرطة أربيل، يوم الخميس، 9 متهمين من الجنسية السورية على إثر اعتدائهم على شخص بسبب خلاف اجتماعي، فيما اعتقلت من جانب آخر، شرطة الموصل متهما بإطلاق النار على صائغ ذهب داخل محله.

وقالت مديرية شرطة محافظة أربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جرى اعتقال 9 متهمين من الجنسية السورية، وذلك بسبب خلاف اجتماعي قديم يعود إلى سبع سنوات مضت".

وأضافت أن "الخلاف كان قد تم حله سابقاً، إلا أن المتهمين قاموا مجدداً بالاعتداء على أحد أطراف النزاع وتسببوا له بإصابات بالغة، ثم تركوه في مكان الحادث".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من شرطة المحافظة تمكنت من إلقاء القبض على متهم أطلق النار على صائغ داخل محله في حي النور شرقي مدينة الموصل، وذلك خلال أقل من ساعة من وقوع الحادث".

وأضاف أن "المتهم دخل إلى محل صائغ وطلب منه الحصول على كمية من الذهب بدون مقابل، ولدى رفض الصائغ، قام الجاني بإطلاق النار عليه من مسدس كان بحوزته، وأصابه في وجهه".

وتابع أن "الصائغ نُقل إلى المستشفى على الفور، وهو حالياً يرقد في العناية المركزة بسبب إصابته البليغة"، مشيراً إلى أن "الشرطة عممت مواصفات المتهم على جميع السيطرات، وتمكنت من إلقاء القبض عليه في سيطرة الشهيد سبهان شرق الموصل أثناء محاولته الفرار باتجاه أربيل".