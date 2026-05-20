أربيل تواجه حرائق الصيف بـ"خطوط النار"

شفق نيوز- أربيل

أعلنت محافظة أربيل، يوم الأربعاء، حالة استنفار مبكر لمواجهة مخاطر الحرائق خلال فصل الصيف، عبر سلسلة إجراءات احترازية شملت إعداد "خطوط النار" ورفع جاهزية فرق الدفاع المدني، في ظل التحذيرات من اتساع الغطاء النباتي بعد موسم أمطار غزير.

وعقدت المحافظة اجتماعاً موسعاً برئاسة المحافظ أوميد خوشناو، خُصص لبحث خطط الطوارئ وتدابير الحماية من الحرائق في الغابات والمناطق العامة، وفق بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال خوشناو، خلال الاجتماع، إن "الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة هذا العام قللت من مخاطر الجفاف مقارنة بالسنوات الماضية، لكنها في المقابل تسببت بنمو كثيف للأعشاب في السهول وسفوح الجبال والمناطق السكنية".

وحذر من أن "جفاف هذه الأعشاب مع دخول فصل الصيف يرفع من مخاطر اندلاع حرائق واسعة قد تطال محاصيل المزارعين وتضر بالتوازن البيئي"، مؤكداً ضرورة "التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استباقية".

ووجّه المحافظ، الجهات المعنية، بالبدء الفوري بتنفيذ خطط "خطوط النار (فواصل العزل)، إلى جانب تنظيف محيط القرى والبلدات والمناطق الزراعية والجزرات الوسطية للشوارع والمواقع التي قد تشكل خطراً محتملاً.

كما شدد الاجتماع على رفع مستوى الجاهزية لفرق الدفاع المدني والبلديات، مع تكثيف عمليات الكشف الميداني على أنظمة الكهرباء وأدوات الإطفاء في المخازن الكبرى والأسواق الشعبية والمناطق الصناعية، للتأكد من التزامها بمعايير السلامة ومنع حوادث التماس الكهربائي، وفقاً للبيان.

ودعت محافظة أربيل في ختام الاجتماع، المواطنين والسياح وسائقي المركبات إلى الالتزام بالتعليمات البيئية عند زيارة المصايف والمناطق السياحية، والتأكد من إطفاء النيران بالكامل قبل مغادرة المواقع، وعدم رمي أعقاب السجائر أو المخلفات الزجاجية والمعدنية وعلب الغاز التي قد تتسبب بحرائق بفعل أشعة الشمس.