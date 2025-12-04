أربيل تختار أجمل حمامة "أورفلية" بمشاركة هواة "الذيل الأسود" (صور)

شفق نيوز- أربيل

شارك عدد كبير من مربي الحمام وهواة تربيته، يوم الخميس، في فعالية "اختيار أجمل حمامة عراقية" والتي أُقيمت في أحد المقاهي الشعبية بحي تعجيل وسط أربيل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المسابقة شهدت عرض عدد من الحمام العراقي المعروف بـ"الذيل الأسود" أو "الحمام الأورفلي"، وهو نوع نادر بين المربين وله لونه وشكله المميزان، فيما يحصل الفائز على لقب صاحب أفضل حمام عراقي من هذه الفصيلة.

وقال هيمن حداد، وهو أحد المربين المشاركين، لوكالة شفق نيوز، إنه يربي هذه النوعية منذ سنوات، مشيراً إلى أن "أسعارها تُعد باهظة، إذ وصلت في عام 2022 إلى نحو 13 مليون دينار للحمامة الواحدة".

وأكد أن المسابقة توفّر فرصة للمربين لعرض أفضل ما لديهم من طيور.

من جانبه، أوضح أمين نجاة، حكم المسابقة، لوكالة شفق نيو،ز أن "التحكيم يتم عبر معايير جمالية دقيقة تشبه مسابقات اختيار ملكات الجمال حول العالم"، مبيناً أن "هذا النوع من الحمام عراقي الأصل وغير مستورد، وقد حافظ عليه مربون قدامى على مدى عقود".

وتابع قائلا: "تُقام هذه المسابقة أكثر من مرة سنوياً، وسط إقبال متزايد من محبي هذا النوع من الطيور النادرة".

وتنتشر مسابقات الطيور والفعاليات المرتبطة بهذه الهواية في الكثير من المدن العراقية، حيث يقبل عدد كبير من الشباب العراقي على تربية الطيور والانخراط في تجمعات لهواتها.