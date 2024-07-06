أربع وفيات و26 إصابة بالحمى النزفية  في ذي قار

شفق نيوز/ أكد مدير المستشفى البيطري في ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت،، تسجيل 26 إصابة بالحمى النزفية مع 4 وفيات في المحافظة، مبيناً أن الإصابات انتشرت في مناطق متفرقة وكان النصيب الأكبر لقضاء الشطرة.

وقال محمد عزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الإصابات بالحمى النزفية بلغت 26 اصابة مع أربع حالات وفيات توزعت في مختلف أرجاء محافظة ذي قار"، موضحا أن "الشطرة حصلت على الحصة الأكبر بتسع اصابات".

وأكد أن "اجراءتنا كمستشفى بيطري نقوم بمحاصرة البؤرة بفرق موجودة متوزعة في مختلف أرجاء محافظة ذي قار بواقع 21 فرقة بيطرية"، مبينا أن الفرق "تقوم بمحاصرة تلك المناطق ورش الحظائر التي تأوي الحيوانات من أبقار وجاموس بمواد تعقيمية خاصة، وكذلك تغطيس الأغنام والماعز بنفس المواد".

وبيّن عزيز أن "هناك تبليغ للسلطات الإدارية من قائمقام أو مدير ناحية، بمحاصرة المنطقة المصابة ومنع دخول وخروج الحيوانات وكذلك اللحوم، ونقوم كذلك بدور توعوي للمواطنين ومربي الحيوانات والجزارين بضرورة التعامل الصحي مع اللحوم ومع الماشية لمنع انتقال الأمراض".