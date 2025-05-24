أربع هزات أرضية خلال 24 ساعة قرب الحدود العراقية - الإيرانية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، اليوم السبت، تسجيل أربع هزات أرضية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الهيئة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الهزات وقعت قرب الحدود العراقية-الإيرانية، وتحديداً في مناطق حلبجة ضمن محافظة السليمانية، وقضاء خانقين في محافظة ديالى، إضافة إلى هزات داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضحت، أن شدّة الهزات تراوحت بين 2.8 إلى 3.4 درجات على مقياس ريختر.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أهمية "اعتماد أسس البناء المقاوم للزلازل"، باعتباره "السبيل نحو مدن أكثر أماناً واستقراراً".