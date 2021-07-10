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أربع مناطق في العراق ضمن لائحة أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال آخر 24 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-10T08:53:56+0000
أربع مناطق في العراق ضمن لائحة أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال آخر 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت أربع مناطق في محافظتي البصرة وميسان في العراق ضمن المناطق الاعلى بدرجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى درجات الحرارة في العالم حيث بيّن الجدول أن منطقة "لوفي لوفي" في دولة ساموا سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 53.2 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "دارفاز" في طاجكستان وبواقع 51 درجة مئوية، تليها مطار البصرة الدولي وبواقع 50.8 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة الأحواز في ايران رابعا وبواقع 50.6 وجاءت منطقة عميدية في إيران خامسا بدرجة حرارة بلغت 50.3 درجة مئوية .

وبين الجدول ايضا ان مدينة العمارة مركز محافظة ميسان في العراق جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة 50.2 درجة مئوية، وجاءت مدينة عبادان الايرانية سابعا وبدرجة حرارة بلغت 50 درجة مئوية، ثم جاءت البصرة منطقة الحسين ثامنا وبدرجة حرارة بلغت 50 درجة وجاءت منطقة علي الغربي مركز محافظة ميسان بالمرتبة 13 وبدرجة حرارة 49.5 درجة مئوية

أدناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم

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