أربع مناطق عراقية ضمن قائمة الأشد حرارة حول العالم خلال 24 ساعة

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات الرصد الجوي العالمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، تسجيل أربع مناطق عراقية ضمن قائمة أعلى 15 درجة حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتصدرت مدينة مهران الإيرانية القائمة بعدما سجلت 50.1 درجة مئوية، تلتها الأحواز ودهلران في إيران بـ49.8 درجة مئوية لكل منهما، فيما جاء مطار الكويت الدولي في المرتبة الرابعة بالدرجة نفسها، ثم أميدية الإيرانية بـ49.7 درجة مئوية، تلتها بستان وعبادان في إيران بدرجتي 49.6 و49.5 مئوية على التوالي.

وحلت خانقين العراقية في المرتبة الثامنة عالميًا بعدما سجلت 49.4 درجة مئوية، فيما جاءت بهبهان وصفي آباد – دزفول في إيران بالمرتبتين التاسعة والعاشرة بدرجتي 48.9 و48.3 مئوية.

وجاءت الأحساء في السعودية بالمرتبة الحادية عشرة مسجلة 48.2 درجة مئوية، تلتها مسجد سليمان الإيرانية بـ48.1 درجة مئوية.

واختتمت القائمة بوجود ثلاث مدن عراقية، إذ حلت العمارة في المرتبة الثالثة عشرة بدرجة 47.7 مئوية، فيما جاء مطار البصرة الدولي والناصرية في المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة على التوالي، بعد تسجيل 47.4 درجة مئوية لكل منهما.