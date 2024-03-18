مديريات تربية بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد

شفق نيوز/ أعلنت مديريات التربية في العاصمة العراقية بغداد، يوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء.

وذكر بيانات منفصلة للمديريات وردت لوكالة شفق نيوز، انه "نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار وحفاظا على حياة الطلبة، أعلنت مديريتا التربية في الرصافة الاولى والثانية والثالثة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق التاسع عشر من آذار في المدارس ورياض الأطفال كافة باستثناء ديوان المديرية والأقسام التابعة لها".

واضافت ان "تربيات الكرخ الأولى الثانية والثالثة أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء في المدارس بسبب سوء الاحوال الجوية".