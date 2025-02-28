أربع سنوات بدون راتب.. المنتسب "أبو حمزة" يسرد قصة معاناته لشفق نيوز

شفق نيوز/ المنتسب منصور طالب عبد علي، المعروف بـ"أبو حمزة"، يعيش معاناة مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات دون راتب، رغم مباشرته في وحدته وتنفيذه واجباته بكل التزام.

خدم أبو حمزة (55 عاماً) في قيادة الشرطة الاتحادية سابقًا، ثم نُقل إلى قيادة شرطة بابل – قسم المزارات. في العام 2020، صدر بحقه مجلس تحقيقي انتهى بالحكم عليه ثلاثة أشهر مع إخراجه من الخدمة، لكنه عاد إلى عمله بأمر من وزير الداخلية، استناداً إلى قرار يسمح بنقل المنتسبين ذوي العجز داخل محافظاتهم.

ومع ذلك، لم يستلم راتبه منذ ذلك الوقت، رغم مرور أربع سنوات وشهرين على مباشرته، واقترابه من دخول الشهر الثالث الإضافي.

"بعت كل ما أملك لأعيش"

يقول أبو حمزة لوكالة شفق نيوز "في البداية كان أخي يساعدني، لكنه تعرض لحادث وفقد يده، فأصبحت وحدي أعيل عائلتي وأحفادي. بعت ما أملك، حتى أغنامي، ومع ذلك، لم أتغيب عن عملي، فأنا ملتزم بالحضور حتى دون راتب".

ويضيف "راجعت كل الجهات، ذهبت إلى البرلمان، إلى الوزارات، إلى كل من يمكن أن ينصفني، لكن بلا جدوى. حتى عندما التقيت بوزير الداخلية عبد الأمير الشمري في 1 تموز/ يوليو 2024، تعاطف معي ووجه بمخاطبة الحسابات الاتحادية، لكن الرد جاء بعدم توفر التخصيص المالي. بينما زملائي الذين كانوا معي في نفس الظروف استلموا رواتبهم، أنا الوحيد الذي بقيت بلا راتب".

مناشدة

أبو حمزة رفع صوته مجدداً لإنصافه، مخاطباً وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والقائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ويقول "أنا إنسان لديّ كرامة. لا أطلب إحساناً، بل أريد حقي، راتبي الذي كفله لي القانون بعد أن باشرت بعملي مجدداً".