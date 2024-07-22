ربعها لنساء.. كركوك تسجل 367 حالة وفاة طبيعية وجنائية في 6 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الاثنين، عن تسجيل 367 حالة وفاة طبيعية وأخرى بحوادث جنائية مختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال مدير قسم الطب العدلي حسين حمه علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإحصائيات الرسمية المسجلة في قسم الطبابة العدلية في المحافظة تفيد بـ367 حالة وفاة طبيعية، وجنائية واردة من الجهات التحقيقية ومراكز الشرطة كجرائم قتل وقضايا متعددة".

وبين أن "الحالات المسجلة بواقع 276 وفاة من الذكور و91 من الإناث"، مؤكداً أن "أغلب حالات الوفيات جنائية".