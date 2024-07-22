ربعها لنساء.. كركوك تسجل 367 حالة وفاة طبيعية وجنائية في 6 أشهر

ربعها لنساء.. كركوك تسجل 367 حالة وفاة طبيعية وجنائية في 6 أشهر
2024-07-22T08:59:28+00:00

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الاثنين، عن تسجيل 367 حالة وفاة طبيعية وأخرى بحوادث جنائية مختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال مدير قسم الطب العدلي حسين حمه علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإحصائيات الرسمية المسجلة في قسم الطبابة العدلية في المحافظة تفيد بـ367 حالة وفاة طبيعية، وجنائية واردة من الجهات التحقيقية ومراكز الشرطة كجرائم قتل وقضايا متعددة".

وبين أن "الحالات المسجلة بواقع 276 وفاة من الذكور و91 من الإناث"، مؤكداً أن "أغلب حالات الوفيات جنائية".

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon