أربعة مرشحين لتولي قائد شرطة ذي قار ونواب المحافظة يدعون لترك الأمر للمحافظ الجديد

شفق نيوز/ دعا عضو مجلس النواب العراقي، ستار الجابري، اليوم الأحد، إلى أن يكون اختيار قائد الشرطة الجديد بالتشاور مع المحافظ المقبل للناصرية.

وذكر الجابري لوكالة شفق نيوز، أن "اختيار قائد الشرطة الجديد لمحافظة ذي قار يجب أن يكون بالتشاور مع المحافظ الجديد للناصرية المؤمل اختياره خلال الأيام المقبلة".

ولفت إلى أن "المحافظ يمثل السلطة الأمنية العليا في ذي قار، ويجب أن يتم التشاور معه باختيار شخصية هكذا منصب مهم، حتى يتم تنسيق العمل بين الطرفين خلال الفترة المقبلة".

بدوره؛ قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن ذي قار، گاطع نجمان لوكالة شفق نيوز، إن "الأسماء المطروحة لتولي منصب قائد شرطة ذي قار هي مجرد أسماء متداولة في التواصل الاجتماعي ولا توجد لها أي حقيقة".

وبين، أن "أمر اختيار القائد سيتم تأجيله لحين عودة وزير الداخلية من دولة قطر".

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية لوكالة شفق نيوز، إن "وكيل وزير الداخلية للشؤون الإدارية بدأ بإجراء مقابلات مع المرشحين لمنصب قائد شرطة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب هي: اللواء الركن (يوسف محمد)، واللواء (حربي ذياب)، واللواء (رحيم الصالحي). فضلا عن العميد (حسين حسوني)".